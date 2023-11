Mais de 53 mil: Fortaleza deve ter seu maior público na Série A 2023 diante do Flamengo

Até então, o jogo que mais teve presença de leoninos no Brasileirão 2023, foi o duelo contra o Cuiabá, no dia 16 de julho

Neste domingo, às 16 horas, o Fortaleza reencontra o seu torcedor após o vice na Copa Sul-Americana. Na Arena Castelão, o Tricolor do Pici recebe o Flamengo, pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro. O duelo deverá marcar o maior público do time cearense no campeonato, até o momento.

De acordo com a parcial divulgada pelo clube, 53.592 torcedores confirmaram presença no Gigante da Boa Vista. Destes, 37.633 são adeptos leoninos, enquanto os outros 15.959 pertencem ao Rubro-Negro carioca.