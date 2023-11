Fortaleza recebe o Flamengo em busca de retormar o caminho das vitórias na Série A

Diante do Rubro-Negro, o Leão terá a oportunidade de encerrar a sequência de quatro jogos sem vencer no ano. Nos últimos compromissos, o time empatou com a LDU na final da Copa Sul-Americana, onde foi vice-campeão, e perdeu para Vasco, Bahia e Atlético-MG no Brasileirão, respectivamente.

Vivendo uma maratona de jogos na reta final da temporada, o Fortaleza encara o Flamengo hoje, às 16 horas, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão Série A. Diante do seu torcedor, na Arena Castelão, o time tricolor entrará em campo buscando retomar o caminho das vitórias na competição nacional.

Ciente da relevância do duelo, o treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, projetou o embate diante do Flamengo e comemorou o fato de ter todo os jogadores à disposição para o confronto. Na partida, ele poderá contar com os retornos de Bruno Pacheco, Emanuel Brítez e Titi, que cumpriram suspensão automática na derrota para o Atlético-MG, no meio da semana.

"Um jogo disputado. O Flamengo é um time grande, que vai vir ao Castelão procurando os três pontos. Vai ser uma partida difícil, disputada, que vamos ter todos os jogadores disponíveis", disse o técnico tricolor após a derrota para o Atlético-MG.

Portanto, a tendência é que o argentino escale força máxima para encarar o Rubro-Negro. Apesar de ter poucas chances de conquistar uma vaga na Libertadores 2024, o time tricolor segue acreditando que o objetivo é possível. De acordo com a UFMG, o Leão tem 9,7 % de chance de jogar a principal competição das Américas no próximo ano.

O Flamengo, por sua vez, chega focado em garantir o quanto antes sua vaga na fase de grupos da Liberta após uma temporada abaixo do esperado.Para encarar o Tricolor, no entanto, o técnico Tite terá alguns problemas na escalação da sua equipe.

Expulsos contra o Santos, Bruno Henrique e Gerson são desfalques certos. Porém, não há dúvidas sobre quem substituirá Gerson: Pulgar, que volta de suspensão e reassume a condição de titular absoluto. Já BH deve ser substituido por Everton Cebolinha.



No duelo, ainda ocorrerá um reencontro interessante. Isso porque o atacante Marinho vai reencontrar o seu ex-clube. Em maio deste ano, ele foi afastado pelo Flamengo por ter pedido para não viajar com o elenco para a partida diante do Ñublense. Na ocasião, atleta alegou dores musculares para ficar no Rio de Janeiro e não embarcar rumo ao Chile. No mês seguinte, o jogador de 33 anos rescindiu com o clube e acertou a chegada ao Leão do Pici.