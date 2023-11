Fortaleza encerra preparação para encarar o Flamengo, no Castelão

O Fortaleza finalizou sua preparação para encarar o Flamengo-RJ com um treino de apronto, realizado na tarde deste sábado, 4, no Centro de Excelência Alcides Santos. O embate contra os cariocas ocorrerá no domingo, 5, na Arena Castelão, a partir das 16 horas. O confronto será válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Outro retorno recente é o de Pedro Rocha. Na derrota para o Atlético, o atacante voltou aos gramados após oito meses afastado por lesão. O jogador, que rompeu o ligamento cruzado anterior em fevereiro, atuou por cerca de 24 minutos.

O Tricolor do Pici é o nono colocado no Brasileirão, com 42 pontos. A equipe busca se aproximar do G6, que dá vaga na Copa Libertadores. O Flamengo, por sua vez, é o sexto colocado, com 50 pontos.