Fortaleza encara o Flamengo no Castelão e quer voltar a vencer na Série A

Lucero, atacante do Fortaleza, em partida contra o Flamengo, pela Série A Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Vivendo uma maratona de jogos na reta final da temporada, o Fortaleza encara o Flamengo neste domingo, 5, às 16 horas, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão Série A. Diante do seu torcedor, numa Arena Castelão com projeção de público de 48 mil pessoas, o time tricolor entrará em campo buscando retomar o caminho das vitórias na competição nacional. Diante do Rubro-Negro, o Leão terá a oportunidade de encerrar a sequência de quatro jogos sem vencer no ano. Nos últimos compromissos, o time empatou com a LDU na final da Copa Sul-Americana, onde foi vice-campeão, e perdeu para Vasco, Bahia e Atlético-MG no Brasileirão, respectivamente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desta forma, equipe do Pici igualou a marca negativa de março, quando, entre os dias 5 e 16, somou três derrotas, contra Ceará e Cerro Porteño (duas vezes), e um empate, diante do Ferroviário.

No time titular, Tite deve substituir Gerson, Wesley e Bruno Henrique por Pulgar, Matheuzinho e Everton Cebolinha. O embate entre Fortaleza e Flamengo marca o reencontro de Marinho com o seu ex-clube. Em maio deste ano, o atacante foi afastado pelo clube da Gávea por ter pedido para não viajar com o elenco para a partida diante do Ñublense-CHI. Na ocasião, atleta alegou dores musculares para ficar no Rio de Janeiro e não embarcar rumo ao Chile. No mês seguinte, o jogador de 33 anos rescindiu com o Rubro-Negro e acertou com o Leão do Pici.

Em função do desempenho apresentado e da maneira que deixou o Flamengo, a chegada de Marinho ao Fortaleza foi rodeada de desconfiança. Porém, o atacante logo virou titular da equipe, ganhou importância no grupo e já acumula bons números: três gols e três assistências em 18 partidas. Fortaleza x Flamengo Fortaleza 4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Marinho (Pikachu) e Lucero. Téc: Vojvoda