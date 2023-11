Com dores na coxa, Gabigol desfalcará o Flamengo contra o Fortaleza

Atacante sentiu dores no adutor da coxa direita e desfalcará o clube carioca. O lateral-direito Wesley também será baixa neste domingo

O clube rubro-negro informou que Gabriel sentiu dores no adutor da coxa direita e não estará disponível para o técnico Tite. Wesley, por sua vez, será ausência por conta de uma gastroenterite.

O Fortaleza recebe o Flamengo-RJ neste domingo, 5, às 16 horas, pela 32ª rodada da Série A, na Arena Castelão. Para o duelo, a equipe carioca terá os desfalques do atacante Gabriel Barbosa e do lateral-direito Wesley.

Nono colocado na tabela, com 42 pontos, o Fortaleza busca a vitória para se aproximar do G6, que dá vaga na Copa Libertadores. O Tricolor tenta se recuperar após o vice-campeonato na Copa Sul-Americana.

O Flamengo soma 50 pontos e está na sexta posição do Brasileiro. O time vem de duas derrotas consecutivas no certame: perdeu para o Grêmio-RS por 3 a 2 no Sul e foi superado pelo Santos por 2 a 1, em Brasília, como mandante.