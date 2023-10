Fortaleza encerra Sul-Americana 2023 com três dos cinco maiores públicos da edição

O recorde de público ocorreu no jogo de volta da semifinal, diante do Corinthians, quando 60.451 torcedores prestigiaram a classificação da equipe para a grande final

Vice-campeão da Copa Sul-Americana, o Fortaleza encerrou sua participação na competição neste sábado, 28, ao perder para a LDU, do Equador, nos pênaltis por 4 a 3. No torneio, o time tricolor não chamou atenção apenas pelo feito de representar o Nordeste na final do certame internacional, mas também pela presença da sua torcida na Arena Castelão.

Isso porque o Leão do Pici encerrou a edição de 2023 do torneio continental com três dos cinco maiores públicos. O recorde ocorreu no jogo de volta da semifinal, diante do Corinthians, quando 60.451 torcedores prestigiaram a classificação da equipe para a grande final.

Em seguida, o Fortaleza ainda contou com 56.946 leoninos presentes no duelo de quartas de final contra o América-MG. A terceira e a quarta posição pertencem ao São Paulo, que levou 52.659 e 51.816 torcedores contra LDU e San Lorenzo, respectivamente.