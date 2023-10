Fortaleza x LDU: Lucero e Guerrero podem desequilibrar final da Sul-Americana

Lucero, do Fortaleza, e Guerrero, da LDU, fazem duelo na final da Sul-Americana Crédito: Divulgação/Conmebol

Dentre os inúmeros detalhes que cercam uma decisão, Fortaleza e LDU, do Equador, contam com experientes centroavantes que podem fazer a diferença a partir das 17 horas (de Brasília) deste sábado, 28, no Estádio Domingo Burgeño, em Maldonado, no Uruguai, pela grande final da Copa Sul-Americana. O argentino Juan Martín Lucero, do Leão, e o peruano Paolo Guerrero, que defende Los Albos, têm a vivência no futebol e o faro de gol como trunfos para desequilibrar a disputa pela taça continental e são candidatos a heróis do duelo entre brasileiros e equatorianos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Principal contratação do Tricolor em 2023, o que gerou reação do Colo-Colo, do Chile, e imbróglio na Fifa, Lucero é o artilheiro do clube do Pici na temporada, com 21 gols marcados em 53 partidas. Na Sul-Americana, o camisa 9 balançou as redes em apenas duas ocasiões, ambas contra o Palestino-CHI — tanto na goleada por 4 a 0, no Castelão, quanto no triunfo por 2 a 1 fora de casa.

Fortaleza x LDU: coadjuvantes decisivos Para além dos centroavantes, Fortaleza e LDU também têm outras peças ofensivas com faro de gol apurado na Sul-Americana e que foram decisivos em jogos do mata-mata. Antes criticado pela torcida, Guilherme soma quatro gols e é o artilheiro tricolor no certame internacional. Três bolas nas redes foram diante do América-MG, nas quartas de final — duas na vitória por 3 a 1, em Belo Horizonte, e outra no 2 a 1 dentro do Castelão.