Família se divide em ônibus e avião para acompanhar Fortaleza na final da Sula, no Uruguai

Em conversa com o Esportes O POVO , a fisioterapeuta Eveline Maia contou como se deu a divisão do itinerário. Além dela, sua mãe, Maria Daisy Maia, a madrinha Terezinha Lima e seus dois irmãos, Ernane e Célio, também vão acompanhar a missão do Leão diante da LDU, no próximo sábado, 28, em Maldonado.

Confiança tricolor

Torcedora apaixonada, ela comprou a passagem com bastante antecedência: já estava garantida no palco da decisão continental desde a classificação do Leão para as quartas de final.

"Fui a primeira pessoa da família a ter a ideia. Comprei minha passagem logo depois que o Fortaleza passou pelo Libertad, antes mesmo de enfrentar o América. Estava confiante no time. Agora, depois da classificação para a final, minha mãe, madrinha e dois irmãos decidiram ir também", relatou a fisioterapeuta.

Pé quente

Eveline revelou ser "pé quente" e citou jogos do Fortaleza fora do país em que já esteve presente neste ano. Além disso, ela também comentou sobre a expectativa para a grande decisão e afirmou sua confiança no título.

"Já fui para outros jogos do Fortaleza no exterior neste ano. Fui contra o San Lorenzo, na Argentina, e depois contra o Palestino, no Chile. Costumo ser pé quente. A expectativa é imensa, confiei tanto que comprei a passagem logo depois das oitavas. Tenho certeza que voltaremos com essa taça, com a grande conquista", projetou.