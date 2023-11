Final da Sula: João Ricardo e Domínguez travarão disputa nas metas de Fortaleza e LDU

Ambos se destacaram durante as campanhas dos seus clubes na Sula e garantiram resultados importantes ao longo da competição

Fortaleza e LDU medirão forças no próximo dia 28, às 17 horas (de Brasília), pela final da Copa Sul-Americana. No duelo continental, uma disputa em questão chama atenção. Trata-se do duelo entre os goleiros João Ricardo e Alexander Domínguez.

Seguros, eles se destacaram durante as campanhas dos seus clubes na Sula e garantiram resultados importantes ao longo da competição.

Confira lances de João Ricardo e Alexander Domínguez na Sula: