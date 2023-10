Bahia x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Thiago Galhardo, do Fortaleza, momentos antes de fazer o gol contra o Bahia Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), buscando retornar ao G-6 do Brasileirão e consolidar a boa campanha na competição. A bola rola às 18h30min. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN. Bahia x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Bahia x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Bahia e Fortaleza Bahia 4-4-2: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Cándido; Acevedo, Yago Felipe, Cauly e Thaciano; Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni. Fortaleza 4-3-3: João Ricardo; Dudu, Brítez, Tobias Figueiredo e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Marinho, Guilherme e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. >>> Clique aqui para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp. Como Bahia e Fortaleza chegam para o jogo Com o revés para o Vasco, o Fortaleza deixou a zona de classificação à Libertadores e caiu para a oitava posição, ficando a dois pontos de diferença do Athletico-PR, atual sexto colocado. Neste cenário, portanto, o Tricolor do Pici precisa não só vencer o confronto na Fonte Nova para voltar a figurar entre os seis primeiros da tabela, como torcer por tropeços do Furacão e do Atlético-MG (7º).