Fortaleza planeja entregar duas obras no Pici no dia do aniversário de 105 anos

As melhorias no CT do clube não devem parar, pois outras construções já estão em pauta para o fim da temporada de 2023

O Fortaleza planeja entregar duas obras no Centro de Excelência Alcides Santos no dia 18 de outubro, data em que o Tricolor completará 105 anos. A área de lazer do hotel do CT e um complexo de serviços são as construções que o clube irá inaugurar no dia de seu aniversário, segundo Rodrigo Monteiro, diretor de patrimônio do clube.

Monteiro detalhou a estrutura das obras. A área de lazer do hotel, situada no local onde havia uma antiga piscina do clube, passou por reformas com troca de revestimentos, instalações elétricas e sanitárias. Foi construído ainda um deck climatizado, com televisão, videogame e mesas de jogos. Também foram adicionados uma churrasqueira e banheiros.

O diretor afirmou que a ideia do espaço de lazer é trazer um conforto maior para os atletas, após um dia de treinamento ou quando estiverem hospedados em concentração no lugar.