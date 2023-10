Veículos internacionais repercutem ação do Fortaleza com cachorros no Castelão

O portal 433 publicou fotos do ocorrido em seu Instagram, que tem mais de 68 milhões de seguidores. “Jogadores do clube brasileiro Fortaleza entraram em campo com cachorros de abrigo, que estão procurando por um novo dono”, escreveu a página.

A ação do Fortaleza com cachorros , visando incentivar o processo de adoção, repercutiu internacionalmente em veículos voltados para o esporte. Portais como 433, BR/Football e The Athletic postaram a respeito da atitude do Tricolor, que levou seus jogadores a campo acompanhados dos animais. O ato ocorreu na partida contra o América-MG, no último domingo, 8, pela Série A .

No X, antigo Twitter, o portal B/R Football veiculou um vídeo dos atletas do Leão no momento da subida ao gramado. O mesmo registro foi divulgado pelo perfil do The Athletic, site de notícias esportivas. “Alerta de excesso de fofura”, disse a postagem.

Os cachorros vieram do Abrigo São Lázaro, instituição que acolhe animais na cidade de Fortaleza. Além de terem entrado em campo com os atletas do Tricolor, os pets estiveram disponíveis posteriormente, na esplanada do estádio, para a adoção por parte de torcedores.