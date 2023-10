Fortaleza planeja ampliar centro de treinamento em Maracanaú

Além de Marcelo Paz e Roberto Pessoa, estiveram presentes na reunião o presidente do Conselho de Administração do Fortaleza, Geraldo Luciano, e o ex-presidente do Tricolor do Pici, Ribamar Bezerra.

O Fortaleza planeja ampliar o centro de treinamento Ribamar Bezerra, em Maracanaú. A informação foi divulgada no site oficial da prefeitura da cidade. Marcelo Paz, presidente do Tricolor, reuniu-se com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, no último dia 5, para tratar da ampliação.

Confira a nota na íntegra:

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, recebeu hoje, 5, o presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz. A reunião, que aconteceu em Fortaleza, objetivou tratar sobre a ampliação do Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, que fica localizado no bairro Alto Alegre, em Maracanaú. O CT do Tricolor de Aço em Maracanaú é hoje voltado para formação e desenvolvimento das categorias de base do clube.

Na ocasião, Marcelo Paz presenteou o Prefeito com a camisa oficial “Tradição” do Clube, que esta semana alcançou um feito inédito e se tornou o primeiro do Nordeste a disputar uma final de competição internacional, no caso a Copa Sul-Americana de 2023. A reunião contou com a presença de Geraldo Luciano Mattos Júnior, presidente do Conselho de Administração do Fortaleza, e do ex-presidente do Leão, Ribamar Bezerra.