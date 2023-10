Fortaleza encerra preparação para enfrentar América-MG no Castelão

Finalista da Copa Sul-Americana, Leão está a dois pontos do G6 do Brasileirão e deve entrar em campo com força máxima Crédito: Fco Fontenele / O POVO

Após conquistar uma classificação inédita para a final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. Diante de sua torcida na Arena Castelão, o Leão encara o América-MG na noite deste domingo, 8 de outubro, pela 26ª rodada da competição nacional. Em duas frentes, a equipe de Juan Pablo Vojvoda já aponta o foco para o Brasileirão, competição onde ainda luta em busca da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2024. Atualmente na nona colocação com 39 pontos, o time está a dois do Fluminense, que é quem abre o G6. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para subir na tabela, o Fortaleza terá pela frente um adversário que nunca apresentou muitas complicações e que não vive um bom momento. No histórico do confronto entre as equipes, o Tricolor do Pici leva vantagem absoluta: em 16 partidas desde 1973, são 11 vitórias do Leão, quatro vitórias do Coelho e um empate.