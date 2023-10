Finalista da Sul-Americana, Fortaleza encara América-MG com foco no G-6 do Brasileiro

A bola rola às 18h30min deste domingo, 8, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Tricolor do Pici nunca perdeu como mandante para o Coelho

A situação do América-MG, por outro lado, é o completo oposto. Em crise, o Coelho amarga a vice-lanterna da competição, com 18 pontos. Além da situação ruim na tabela, o desempenho da equipe nos jogos também não tem sido positivo.

O Leão, desde o retorno da pausa ocasionada pela Data Fifa em agosto, está invicto. Pela Série A , a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda venceu dois confrontos e empatou uma vez, sequência que fez o Leão manter-se próximo do pelotão de cima da classificação. O time cearense ocupa a nona posição, com 39 pontos, dois a menos que o Fluminense, sexto colocado.

Passada a euforia pela classificação histórica à final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta o foco ao Campeonato Brasileiro e entra em campo neste domingo, 8, para enfrentar o América-MG, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 26ª rodada. Colado no G-6, o Tricolor do Pici quer fazer valer o ótimo retrospecto como mandante diante do Coelho para ganhar posições na tabela e manter o bom momento.

Em paralelo, há também a vantagem histórica do Fortaleza em duelos contra o América-MG atuando em casa. No retrospecto do confronto, Leão e Coelho se enfrentaram nove vezes em solo cearense, com o Tricolor do Pici registrando 100% de aproveitamento, com nove vitórias. Foram quatro triunfos pela Série A, três pela Série B, um pela Copa do Brasil e um pela Copa Sul-Americana — confronto mais recente entre as equipes, com vitória tricolor por 2 a 1.

Apesar do inevitável pensamento na final da Sula contra a LDU, do Equador, o elenco do Fortaleza não quer deixar de lado o Brasileirão, sobretudo por também ser uma fonte segura de classificação para a Libertadores de 2024. Lucero comentou sobre o tema, a ansiedade e a importância do time não perder o foco até a decisão do torneio continental.

“São sensações fortes, de muita alegria e felicidade. Mas não podemos comemorar muito, porque teremos um jogo importante pelo Brasileirão no domingo. E, como falei, o mais importante temos de fazer no dia 28. Falta isso para comemorar tudo. Agora é pé no chão e seguir trabalhando, porque teremos alguns dias para se preparar para esse jogo, sem deixar de lado o Brasileirão”, ponderou o camisa 9.

Para a partida, Vojvoda ainda não deve contar com Marinho. O atacante está em processo de recuperação de uma lesão e será ausência. Do lado mineiro, o técnico Fabián Bustos não terá o volante Alê, mas conta com o retorno do zagueiro Maidana e do atacante Felipe Azevedo.