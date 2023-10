Na véspera da semifinal da Copa Sul-Americana, Fortaleza anuncia novos patrocinadores

O Leão do Pici anunciou o Banco Inter e a Poty como novos patrocinadores do clube, sendo este segundo pontual para a partida de logo mais diante do Corinthians, pela semifinal da Sula

O primeiro acordo anunciado pelo clube foi com o Banco Inter. A empresa será parceira do time cearense pelos próximos três anos e promete diversos benefícios para os torcedores tricolores. A marca ficará estampada na parte frontal da camisa do Leão, na região chamada de “escudeto”.

Enquanto se prepara para disputar um dos jogos mais importantes de sua história, o Fortaleza também se reforça fora dos gramados. Nesta segunda-feira, 2, o Leão do Pici anunciou o acerto com dois novos patrocinadores, sendo um deles pontual para a partida de logo mais, diante do Corinthians, pela semifinal da Copa Sul-Americana , e o outro com um contrato duradouro.

“O Inter, com seu Super App, cheio de funcionalidades, serviços e, principalmente, benefícios, vem somar muito na parceria com o Fortaleza trazendo mais simplicidade para vida do nosso torcedor, com muita tecnologia. Um parceiro estratégico que vai muito além do patrocínio de mídia em nossa camisa. Com ideais de empresa semelhantes ao de nosso time, sempre em busca do melhor pro nosso torcedor”, comemorou Rafael Ximenes, Diretor Comercial do Fortaleza.

No começo de 2024, o banco Inter irá lançar o primeiro produto exclusivo para torcedores do Leão do Pici: o cartão co-branded, que carregará as cores do Fortaleza. A empresa também prevê a utilização deste cartão de débito e crédito no acesso de sócios-torcedores à Arena Castelão.

Além do Banco Inter, o Fortaleza também acertou com mais um patrocinador, desta vez pontual para a partida desta noite, diante do Timão, na Arena Castelão. Trata-se da companhia de bebidas brasileira Poty. A marca da empresa ficará estampada na parte posterior do calção dos jogadores.