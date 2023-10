Marcelo Paz completa 400 jogos na presidência do Fortaleza

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, completou 400 jogos à frente do clube. A marca foi atingida no empate em 1 a 1 com o Grêmio, no último sábado, 30, na Arena Castelão. No Tricolor desde novembro de 2017, o mandatário acumula oito títulos e campanhas notáveis com o Leão.

Paz conquistou a frente do Tricolor do Pici taças inéditas para o clube. O Campeonato Brasileiro da Série B em 2018, as Copas do Nordeste de 2018 e 2022 e o Pentacampeonato Cearense, no período de 2019 a 2023.