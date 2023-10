Fortaleza x Corinthians ao vivo pela Copa Sul-Americana 2023; siga transmissão

Fortaleza e Corinthians se enfrentam hoje, terça, 3 de outubro (03/10), pelo segundo e decisivo duelo das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN .

Como chegam Fortaleza e Corinthians para o jogo

Para o duelo, a comissão técnica do Fortaleza ganhou um desfalque de peso. Com um estiramento ligamentar no joelho direito, o atacante Marinho apareceu no boletim médico divulgado antes do empate com o Grêmio. A lesão é semelhante a que deixou Calebe fora de atividade por quase dois meses.

Na estreia do técnico Mano Menezes, o Corinthians certamente não poderá contar com Giovane e Paulinho, lesionados. O paraguaio Matías Rojas é tratado como dúvida. O meia evoluiu da contusão no músculo posterior da coxa esquerda e pode voltar a ser relacionado.