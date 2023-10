Finalista da Sula, Fortaleza garante pelo menos R$ 32 milhões em competições internacionais em 2023

O Fortaleza carimbou o passaporte para a final da Copa Sul-Americana após a vitória contra o Corinthians por 2 a 0 e já garantiu, no mínimo, mais 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,1 milhões na cotação atual), referentes à cota do vice-campeão do torneio. Com a classificação, o Leão já acumula pelo menos 32 milhões com premiações de torneios internacionais em 2023.

O valor final pode subir em caso de título na Sul-Americana. Nesta possibilidade, a cota para o campeão é de R$ 25,4 milhões.

O bônus milionário pelo título ou pelo vice se somará aos R$ 22,1 milhões embolsados em participações em torneios internacionais, em 2023. Durante a fase de grupos da Sula, o Tricolor do Pici recebeu 900 mil dólares, cerca de R$ 4,4 milhões, somente pela participação. Na etapa inicial da competição, cada vitória valia 100 mil dólares em bônus. Com as cinco vitórias em seis partidas, o clube ganhou mais R$ 2,4 milhões.