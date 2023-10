Com ida do Fortaleza à final, Nordeste volta a decidir um título continental após 24 anos

A classificação do Fortaleza para a final da Copa Sul-Americana, conquistada nesta terça-feira, 3, diante do Corinthians, recolocou o futebol do Nordeste em uma decisão de título continental após 24 anos. A última vez em que um time da região disputou uma final de competição da Conmebol ocorreu em 1999.

Na época, o CSA, de Alagoas, enfrentou o Talleres, da Argentina, na decisão da extinta Copa Conmebol. Na ocasião, porém, o time de Maceió amargou o vice-campeonato após ser derrotado por 3 a 0 em solo hermano. Na ida, havia vencido por 4 a 2, em terras nordestinas.

