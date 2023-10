Antes de semifinal, TUF e JGT selam acordo de paz: "Em prol do Fortaleza"

A medida acordada entre as presidências acontece após o rompimento do Fortaleza Esporte Clube com as instituições devido às brigas generalizadas envolvendo torcedores-membros.

“Em reunião aqui na Draco, poderia ser na sede do Fortaleza Esporte Clube, mas, infelizmente, tem que ser aqui para ver se ganha repercussão para alguns torcedores que não honram as nossas camisas. Para dar satisfação ao torcedor do Fortaleza, que ama o Fortaleza, assim como a TUF e a JGT amam o Fortaleza, estamos aqui para selar esse acordo de paz em prol do Fortaleza Esporte Clube em âmbito nacional e em prol do crescimento de ambas torcidas”, citou Bombado, presidente da TUF.

O estopim para o rompimento do Fortaleza com as torcidas aconteceu na última sexta-feira, 29, com uma briga em frente à sede do clube, na Av. Senador Fernandes Távora. Antes disso, TUF e JGT haviam brigado na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Devido aos atos das torcidas, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) atendeu a solicitação do Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE) de suspender por duas partidas as respectivas instituições. Nesta terça-feira, 3, TUF e JGT não poderão ingressar na Arena Castelão com faixas, bandeiras, mastros, bambus, instrumentos musicais (baterias), dentre outros artefatos que façam alusão às organizadas.