"Vai marcar a história do Fortaleza", diz Guilherme sobre decisão nas semis da Sula

Um dos destaques do Fortaleza na Copa Sul-Americana, o atacante Guilherme concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 2, e comentou sobre a decisão diante do Corinthians, válida pelas semifinais do torneio, que ocorre nesta terça, 3. Na oportunidade, o atleta salientou que o jogo vai ficar marcado na história do clube e relatou ansiedade para entrar em campo.

"Vai marcar a história do Fortaleza, se Deus quiser. Todo atleta sonha em jogar esses momentos, não tem como esconder a ansiedade, mas quando a bola rolar temos que cumprir o que tem que ser feito", disse.