Para fazer história, Fortaleza recebe o Corinthians no Castelão pela semifinal da Sula

Para alcançar mais um resultado inédito e marcante em sua história, o Tricolor do Pici precisa de uma vitória simples diante do Timão. O mesmo vale para o clube paulista. Caso o jogo termine empatado, assim como no duelo da ida — placar foi 1 a 1 na Neo Química Arena —, a decisão será nas penalidades.

“Necessitamos do apoio durante toda a partida. Precisamos da unidade de todos, porque é um momento bom para desfrutar. Se há diferenças, temos que deixá-las de lado. Haverá um momento para solucionar, mas este é o momento do clube. O clube nunca teve um momento assim, então é um momento para desfrutar. Precisamos que prepare bem a sua voz, a sua garganta, e que grite muito em todo momento. Necessitamos de unidade, de apoio, força, porque o time vai responder. É um momento em que temos que estar todos unidos.”

De acordo com a parcial divulgada, 53.053 tricolores confirmaram presença de forma antecipada para o jogo desta terça-feira. Destes, 33.078 foram de sócios-torcedores que realizaram check-in, enquanto os 19.975 restantes são ingressos vendidos. Em coletiva após o empate por 1 a 1 com o Grêmio, no último sábado, 30, o técnico Juan Pablo Vojvoda pediu o apoio massivo do torcedor.

Mesmo com os acontecimentos recentes, de conflitos entre as principais torcidas organizadas do clube, os adeptos do Leão prometem fazer mais uma grande festa na Arena Castelão. Os ingressos estão esgotados desde o dia 20 de setembro e quatro mosaicos - bandeirinhas, permanente, LED e de TNT — serão realizados nesta terça-feira.

Para o duelo, a comissão técnica do Fortaleza ganhou um desfalque de peso. Com um estiramento ligamentar no joelho direito, o atacante Marinho apareceu no boletim médico divulgado antes do empate com o Grêmio. A lesão é semelhante a que deixou Calebe fora de atividade por quase dois meses.

Na estreia do técnico Mano Menezes, o Corinthians certamente não poderá contar com Giovane e Paulinho, lesionados. O paraguaio Matías Rojas é tratado como dúvida. O meia evoluiu da contusão no músculo posterior da coxa esquerda e pode voltar a ser relacionado.

Fortaleza x Corinthians

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Yago Pikachu (Calebe) e Lucero. Téc: Vojvoda