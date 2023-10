Lucero e Yuri Alberto travam duelo artilheiro para decidir semifinal da Sula

Na partida, dois jogadores cruciais no funcionamento de suas respectivas equipes chamam a atenção dos holofotes: Lucero, pelo lado tricolor, e Yuri Alberto, pelo lado corintiano. Artilheiros, eles têm potencial para decidir o futuro dos seus times no certame.

Isso porque já se provaram decisivos ao decorrer da temporada. O camisa 9 do Leão, por exemplo, se tornou imprescindível no esquema de Vojvoda e acumula 20 gols em 49 jogos com a camisa leonina. Nos últimos três jogos, inclusive, ele marcou duas vezes.

O único jogo em que passou em branco foi justamente o de ida do confronto das semis. Na ocasião, Zé Welison marcou o único gol do Tricolor no empate em 1 a 1. Agora, pode ser sua hora de marcar, assim como ocorreu no jogo de volta da final do Campeonato Cearense, quando balançou as redes diante do rival Ceará e contribuiu diretamente para a conquista do pentacampeonato.

Já Yuri, que também usa a camisa 9, é a esperança de gols da torcida corintiana no duelo. Antes contestado pelos torcedores, o jovem de 22 anos vem se provando como peça importante no time.

Assim como Lucero, o atacante alvinegro também marcou dois tentos nas últimas três partidas. Um deles, inclusive, foi assinalado no primeiro duelo entre as equipes e tem grande relevância na história do confronto. Isso porque seu gol deixou o embate em aberto.

Um dado que pode preocupar a torcida do Fortaleza em relação a Yuri é seu retrospecto individual diante do Tricolor do Pici. Em sua carreira, ele enfrentou o Leão em sete oportunidades e marcou três vezes, além de ter contribuído com uma assistência.

O fato é que os artilheiros protagonizarão uma disputa - que parece promissora - para decidir o confronto a favor dos seus times, que buscam chegar a uma final de Copa Sul-Americana pela primeira vez na história.