João Ricardo x Cássio: goleiros de Fortaleza e Corinthians travam duelo em semifinal

Contratado do arquirrival Ceará, João Ricardo chegou ao Fortaleza precisando superar a desconfiança. Entre as principais características do arqueiro, de 35 anos, está a regularidade. O camisa 1 está, na maioria das vezes, bem posicionado, conseguindo defender os ataques adversários. Além disso, pelo Fortaleza, lidera o ranking de pênaltis defendidos na Série A do Campeonato Brasileiro , tendo interceptado duas de três cobranças.

Fortaleza e Corinthians decidem vaga na final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, 3, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). As equipes terão um duelo particular na meta: João Ricardo e Cássio são os destaques dos times na temporada. E com risco da classificação acontecer nos pênaltis, devido ao empate no confronto de ida, o Esportes O POVO listou estatísticas dos arqueiros em 2023.

Do lado do Timão, um personagem histórico da trajetória corintiana: Cássio Roberto Ramos. O goleiro, de 36 anos, está na sua 12ª temporada pelo Corinthians, sendo o recordista em pênaltis defendidos, com 32 intervenções. A última aconteceu na classificação do time paulista contra o Estudiantes.

“Sou goleiro, estou lá para defender, e isso faz parte do meu trabalho […] Fico feliz com os elogios, mas não é só o Cássio. É o Corinthians, o elenco. Os caras que batem também têm muita qualidade, e o Corinthians é beneficiado com tudo isso. O pênalti é muito estudo, e fico feliz de ajudar em mais uma classificação”, disse Cássio após a classificação do Corinthians contra o Estudiantes.

Com a problemática defensiva do Timão nos últimos jogos, principalmente sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, Cássio estava sendo bastante exigido e respondendo à altura. Somente na Copa Sul-Americana, o camisa 12 registra 30 defesas, sendo 18 dentro da área, com um pênalti defendido. Durante a disputa da Taça Libertadores da América, o goleiro havia registrado sete intervenções.

É fato que para conquistar vaga na finalíssima da Copa Sul-Americana em 2023, para enfrentar Defensa y Justicia ou LDU, o sistema ofensivo de Fortaleza ou Corinthians precisarão de eficiência para superar dois arqueiros decisivos para seus respectivos times.