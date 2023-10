Guilherme salienta seriedade contra o Corinthians e fala sobre possibilidade de pênaltis

Tricolor do Pici precisa de uma vitória simples no tempo normal para avançar à final. Caso o resultado do primeiro jogo se repita, a decisão será nos pênaltis

"Não é hora de inventar moda, temos que jogar com seriedade e pés no chão. Do outro lado é o Corinthians, é um grande clube, mas nós sabemos do nosso potencial e temos um 12º jogador crucial, que é a nossa torcida", comentou o camisa 29.

No jogo de ida, disputado na última terça-feira, 26, as equipes empataram em 1 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo. Com isso, o Tricolor do Pici precisa de uma vitória simples no tempo normal para avançar. Caso o resultado do primeiro jogo se repita, a decisão será nos pênaltis.

Ciente da possibilidade de pênaltis, Guilherme afirmou que o Fortaleza está pronto para uma disputa na marca da cal e revelou que o time treina esse fundamento desde a classificação para as semifinais, conquistada no dia 31 de agosto, diante do América-MG.

"Não queremos isso, queremos fazer um grande jogo e vencer. Mas se acontecer, estamos treinando há alguns dias, desde a nossa classificação. Se precisar, além dos batedores que são qualificados, temos goleiros que estão prontos."