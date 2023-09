Após episódios de violência, Fortaleza rompe relação do clube com TUF e JGT

No pronunciamento, a cúpula leonina deixa claro que não reconhece mais a existência institucional da TUF e JGT. Ademais, os envolvidos nas constantes confusões nas praças esportivas que forem identificados, serão banidos e impedidos de frequentar os jogos do clube.

Depois de uma série de episódios de violência envolvendo as duas principais torcidas organizadas do Fortaleza , o Tricolor do Pici, em nota, divulgou o rompimento oficial com os dois grupos. O estopim foi a briga entre ambas, na última sexta-feira, 29, em frente a sede do clube, no Pici.

O Leão finalizou pontuando ter a convicção que o torcedor apoia a medida: "Temos a certeza de que o verdadeiro torcedor do Fortaleza Esporte Clube apoia o rompimento total e completo para com as referidas torcidas e o banimento dos envolvidos de todas as praças esportivas".

Confira nota completa

"Sobre os recentes casos de violência envolvendo integrantes das torcidas organizadas, o Fortaleza Esporte Clube comunica o rompimento de toda e qualquer relação do Clube com as entidades TUF e JGT.

Concretamente:

1. No que depender do Fortaleza Esporte Clube, os integrantes das torcidas organizadas identificados nos episódios de violência serão banidos e não poderão mais frequentar jogos do Clube.

Contamos com o apoio do poder público para a efetivação do banimento e estamos dispostos a auxiliar na identificação dos criminosos, bem como a ceder quaisquer imagens que colaborem com o processo.