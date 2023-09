Em meio às semis da Sula, Fortaleza recebe o Grêmio de olho no G-6 da Série A

Entre os jogos decisivos da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Corinthians, o Fortaleza terá mais um importante compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 30, o Leão do Pici recebe o Grêmio na Arena Castelão, em partida válida pela 25ª rodada. A bola começa a rolar a partir das 16 horas.

Ao mesmo tempo que almeja um título internacional, a agremiação cearense busca manter uma campanha sólida na elite do futebol brasileiro. O objetivo, no momento, é alcançar o grupo dos seis primeiros colocados da competição. Isto pode ser feito com uma vitória simples diante do time gaúcho, já que a diferença entre o Fortaleza (8º) e o Athletico-PR (6º) é de apenas dois pontos, e também com tropeços do Furacão e do Flamengo.