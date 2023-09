Semifinal da Sul-Americana: veja os melhores momentos de Corinthians 1 x 1 Fortaleza

Zé Welison abriu o placar para o Tricolor, enquanto Yuri Alberto deixou tudo igual para o Timão. Os dois gols saíram no primeiro tempo do confronto

O Fortaleza empatou com o Corinthians em 1 a 1 na noite desta terça-feira, 26, na Neo Química Arena, em São Paulo, no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Zé Welison abriu o placar para o Tricolor, enquanto Yuri Alberto deixou tudo igual para o Timão. Os dois gols saíram no primeiro tempo do confronto.

