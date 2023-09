Fortaleza investe mais de R$ 600 mil em voos fretados para duelo diante do Corinthians

Ciente da relevância do duelo diante do Corinthians, válido pela semifinal da Sul-Americana, a diretoria do Fortaleza não poupou esforços e investiu mais de 600 mil reais em voos fretados para o primeiro jogo do confronto continental, apurou o Esportes O POVO.

A medida foi tomada visando maior conforto e bem-estar dos atletas, além de maior flexibilidade na logística - visto que quem define a programação neste caso é o próprio clube, e não a companhia área. Com isso, a delegação embarcou na noite do último domingo, 24, rumo a São Paulo, local do jogo.