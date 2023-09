Em duelo decisivo, Fortaleza tenta quebrar tabu contra Corinthians em solo paulista

Nesta terça-feira, 26, o Fortaleza entra em campo para um dos jogos mais decisivos da sua história recente. Na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), o time tricolor encara o Corinthians, às 21h30min, em duelo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

No confronto, o Leão do Pici tentará quebrar um tabu histórico diante do clube do Parque São Jorge. Isso porque o Tricolor nunca venceu o Timão em solo paulista. Ao todo, foram disputados 15 jogos entre as equipes, sendo 11 vitórias alvinegras e quatro empates.