Brasileirão: assista aos melhores momentos de São Paulo 1 x 2 Fortaleza

Tricolor bateu equipe paulista por 2 a 1 no Morumbi, com gols de Lucero e Zé Welison, em duelo da 24ª rodada da Série A

O Fortaleza venceu o São Paulo por 2 a 1 nesta quarta-feira, 20, no Estádio Morumbi, em São Paulo, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Zé Welison e Juan Martín Lucero marcaram os gols do Tricolor do Pici na partida, enquanto James Rodríguez descontou para o Soberano. Assista abaixo aos gols e melhores momentos do triunfo tricolor.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

São Paulo 1 x 2 Fortaleza: melhores momentos