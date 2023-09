São Paulo x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

São Paulo e Fortaleza se enfrentam hoje, 20, às 21h30min, na estádio do Morumbi (SP), em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Antes de encarar o Corinthians, na próxima semana, o Leão tem um importante duelo contra o São Paulo, na noite desta quarta-feira, 20, pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro. A bola rola às 21h30min, no Morumbi. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

O time de Dorival Júnior deverá poupar os titulares contra o Fortaleza com o intuito de proporcionar um descanso maior para a grande final de domingo, 24, contra o Flamengo. No jogo de ida, o time paulista venceu por 1 a 0 e abriu vantagem.

A novidade deverá ficar por conta do zagueiro Ferraresi, que retorna de lesão após seis meses para ficar no banco de reservas. A formação inicial ainda deve ter nomes como James Rodríguez e Luciano, além da possibilidade de titular do atacante David, ex-Leão. Os desfalques são Igor Vinícius, Galoppo, Erison e Marcos Paulo, todos entregues ao departamento médico.



Para o confronto diante do Tricolor Paulista, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá quase todo o elenco à disposição. As exceções são Pedro Rocha e Hércules, que tratam de lesões ligamentares no joelho.

O meia Calebe deixou o departamento médico na última semana e voltou a ter condições de jogo, mas não foi relacionado para a partida. Marinho, Titi e Lucero, que alegaram dores na panturrilha contra o Corinthians, treinaram normalmente e viajaram para a capital paulista.