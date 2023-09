Fortaleza e BS Innovation Hub selam parceria para iniciar projeto de inovação

Fortaleza e BS Innovation selando parceria para a criação de projetos de inovações Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

Em meio aos bons resultados dentro de campo, o Fortaleza segue se movimentando fora das quatro linhas para seguir crescendo estruturalmente e comercialmente. Na última segunda-feira, 18, o Tricolor selou uma parceria com a BS Innovation Hub para entrar, de vez, no mundo de projetos de inovações. O anúncio da colaboração entre as partes ocorreu na sede do BS Innovation, no Complexo BS Design, na capital alencarina. A parceria é o primeiro passo dado pela agremiação do Pici desde a criação do Hub de Inovação do clube, chamado de "1918 Labs", em outubro de 2021. Ao se unir com a BS Innovation, o clube cearense buscará promover um local de inovação, empreendedorismo e gestão, além de ser um dos mantenedores das startups aceleradas pela BS Hub.