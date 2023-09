Em 1 hora, Fortaleza vende quase todos os ingressos para semifinal da Sula no Castelão

O Leão do Pici iniciou a comercialização das entradas na manhã desta quarta-feira, 20, mas com apenas uma hora quase todos os setores da Arena Castelão foram preenchidos. A exceção, até o momento, é a Superior Norte

Com apenas uma hora de vendas, a torcida do Fortaleza esgotou quase todos os ingressos para a segunda partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Restam entradas apenas para o setor superior norte. Após cinco dias de exclusividade para os sócios-torcedores realizarem o check-in, o Leão iniciou, na manhã desta quarta-feira, 20, a comercialização dos bilhetes para o jogo contra o Corinthians, na Arena Castelão, do dia 3 de outubro.

Para a Superior Norte, único local que ainda não foi preenchido por completo, as meias-entradas já foram esgotadas. Portanto, o torcedor que quiser garantir uma vaga no setor precisará pagar o valor cheio de R$ 80,00.

Mais de 60 mil ingressos foram disponibilizados para o duelo diante do Timão. Os setores Inferior Sul, Especial, Bossa Nova e Premium foram ocupados apenas por sócios-torcedores, enquanto a Inferior Norte e Superior Central/Sul esgotaram com o somatório de check-ins e vendas.

As entradas para a torcida do Corinthians ainda não estão disponíveis. O Leão do Pici aguarda uma definição do clube paulista para poder começar a vender.

Torcida do Fortaleza prepara mosaicos para semifinal da Sula e lança rifa

O Fortaleza pode conquistar uma vaga inédita na final da Copa Sul-Americana caso passe pelo Corinthians nas semifinais do torneio. Diante de um confronto tão relevante, a torcida tricolor vem organizando uma festa especial para o jogo da volta, que será disputado no dia 3 de outubro, na Arena Castelão.

A Equipe Mosaico, grupo de torcedores responsável pela montagem nas arquibancadas, já definiu sua ideia para o duelo. Ao todo, serão realizados quatro modelos de mosaico: papel, bandeirinhas, led e permanente, além de faixas, apurou o Esportes O POVO.