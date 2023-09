Após duelo contra o São Paulo, Fortaleza retornará para capital cearense na manhã desta quinta-feira

Diretoria do Tricolor do Pici acertou o retorno do time para a capital cearense no dia seguinte ao confronto, válido pela Série A

Buscando se aproximar cada vez mais do G6 do Brasileirão, o Fortaleza encara o São Paulo na noite desta quarta-feira, 20, em duelo da 24ª rodada do certame nacional. A partida terá início às 21h30min, no Estádio do Morumbi.

Ciente de que o elenco necessita de tempo para preparação visando o duelo contra o Corinthians, pela Sula, a diretoria já acertou o retorno do time para a capital cearense na manhã desta quinta, 21, em voo comercial, apurou o Esportes O POVO.