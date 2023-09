Sul-Americana: Corinthians divulga venda de ingressos para jogo de ida contra Fortaleza

Timão e Leão vão se enfrentar pela semifinal do torneio continental na próxima terça-feira, 26, na Neo Química Arena

O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 19, como funcionará a venda de ingressos para o primeiro confronto contra o Fortaleza, pela semifinal da Sul-Americana. O jogo está marcado para a próxima terça, 26, às 21h30min (de Brasília), na Neo Química Arena.

A venda das entradas abre nesta quarta-feira, 20, a partir das 11 horas, com exclusividade para os sócios-torcedores do clube que possuem créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia. Às 13 horas, terá início a comercialização para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor, conforme ranking de pontuação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a venda para o público geral começará na sexta-feira, 22, a partir das 15 horas, caso ainda haja bilhetes disponíveis. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.ingressoscorinthians.com.br. Ainda não há informações sobre bilhetes para a torcida visitante.