Fortaleza anuncia saída do diretor executivo das categorias de base

O profissional estava no clube desde 2021. Ele participou das campanhas históricas da Copinha em 2023 e do Campeonato Brasileiro Sub-17 na última temporada

O, agora, ex-diretor do Tricolor chegou ao time em fevereiro de 2021. Desde então, ele teve participação nos títulos do Campeonato Cearense sub-17 (2021), Copa Seromo Sub-17 (2021 e 2022), Copa Manjadinho Sub-14 (2023), entre outros.

Agnello Gonçalves não é mais o diretor executivo das categorias de base do Fortaleza. No final da manhã desta segunda-feira, 18, o Leão do Pici anunciou a saída do profissional através de uma nota oficial no site. O substituto ainda será definido pelo clube.

Algumas campanhas, a nível nacional, chamaram atenção durante o período em que Agnello esteve no clube. Em 2022, o Fortaleza realizou a melhor campanha de um clube nordestino no Campeonato Brasileiro Sub-17 e, neste ano, chegou até as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Neste momento, a diretoria do Leão já trabalha com alguns nomes para preencher a lacuna deixada por Agnello no cargo de executivo das categorias de base.