Pikachu completa 150 jogos pelo Fortaleza e é decisivo em vitória sobre Corinthians

Em 2023, Pikachu soma 57 partidas, com oito gols e oito assistências. Em participações em tentos, fica atrás de Lucero (19G + 7A) e Thiago Galhardo (15G + 3A)

O ala-direito Yago Pikachu atingiu a marca de 150 jogos pelo Fortaleza nesta quinta-feira, 14, sendo decisivo na vitória contra o Corinthians. De quebra, com o gol assinalado aos 48 minutos do 2° tempo, o atleta quebrou o jejum de mais de dois meses sem marcar com a camisa tricolor.

O camisa 29 havia marcado pela última vez na vitória do Fortaleza contra o Athletico-PR por 1 a 0 no dia 9 de julho, pela 14ª rodada da Série A. Desde então, havia disputado 13 partidas, sem gols assinalados, registrando apenas uma assistência no período.

Na temporada, o ala-direito carrega o histórico positivo de quando balança as redes adversárias, o Fortaleza não sofre derrotas. Foram oito gols e oito vitórias do Tricolor do Pici, registrados contra Iguatu, CSA, Águia de Marabá, Coritiba (2x), Estudiantes de Mérida, San Lorenzo, Athletico-PR e Corinthians.