Fortaleza x Corinthians ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

A data Fifa chegou ao fim e, com isso, os jogos da elite do futebol nacional voltaram a todo vapor. Na noite desta quinta-feira, 14, o Fortaleza recebe o Corinthians na Arena Castelão, em partida válida pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19 horas. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Corinthians ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Corinthians ao vivo: ouça via Facebook