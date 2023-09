Após gol, Yago Pikachu celebra vitória do Fortaleza diante do Corinthians no Castelão

Autor do gol que decretou a vitória do Fortaleza por 2 a 1 diante do Corinthians, Yago Pikachu celebrou, na saída de campo, os três pontos somados pelo Leão, que aproxima a equipe do G-6 do Brasileirão. O atleta ressaltou que o triunfo foi importante pelo apoio da torcida e pelo mando de campo do Tricolor do Pici e também comentou a escrita de vitórias do grupo sempre que ele marca um gol.

"O resultado é muito importante. Jogando em casa, a gente sabe que os três pontos tem que ficar aqui. Ainda mais com o que nossa equipe produziu desde o primeiro tempo, pressionando o adversário. O Corinthians teve a oportunidade apenas na bola parada ali no primeiro tempo e depois se fechou esperando o contra-ataque. A gente já esperava pela formação que eles tiveram aqui, mas jogando em casa a gente tinha que prevalecer o apoio do nosso torcedor e os três pontos tinham que ficar aqui. Muito feliz em poder voltar a marcar. A informação de que toda vez que eu faço gol a equipe acaba vencendo, que essa escrita possa continuar até o final da temporada", disse o atleta.

Pikachu também falou sobre a agenda do Fortaleza. A equipe de Vojvoda volta a enfrentar o Corinthians em algumas semanas, mas pela Copa Sul-Americana, onde as equipes vão em busca de uma vaga na final do certame continental. Apesar de ressaltar a importância do embate, o jogador frisou que o time está focado na próxima partida, diante do São Paulo.