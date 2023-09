Fluminense x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Fora de casa, o Fortaleza busca seguir sua série de sete partidas sem derrotas, somando Brasileirão e Sul-Americana. Para isso, encara o Fluminense, no Raulino de Oliveira, às 16 horas, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Escalações de Fluminense e Fortaleza

Fluminense



4-4-2: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, David Braz e Diogo Barbosa; André, Alexsander, Arias e Keno; John Kennedy e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Yago Pikachu e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Como chegam Fluminense e Fortaleza para o jogo

Para o confronto, Juan Pablo Vojvoda deverá usar força máxima, mesmo com o desgaste ocasionado pelos duelos decisivos contra América-MG, pela Copa Sul-Americana, e Coritiba, pela Série A. Após o duelo contra o Fluminense, o clube tricolor terá 10 dias para a próxima partida, devido à paralisação do Campeonato Brasileiro pela Data FIFA. O atacante Marinho, por suspensão, desfalca o Leão no embate, assim como o volante Hércules, o meia-atacante Calebe e o atacante Pedro Rocha, todos por ordem médica. Com a ausência do camisa 12, o técnico argentino deve escolher entre Imanol Machuca ou Pikachu para figurar no time titular.

Pelo lado do Fluminense, Fernando Diniz terá a ausência do zagueiro Marlon, por suspensão, e o retorno do meio-campista Jhon Arias. Na última partida do Tricolor das Laranjeiras pela Série A, no empate em 2 a 2 contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, o time carioca poupou todos os atletas visando o embate contra o Olimpia, pela Libertadores da América. Portanto, o Nense deverá atuar com os titulares contra o Leão do Pici. As únicas baixas são o lateral-esquerdo Jorge e os meio-campistas Gustavo Apis e Paulo Henrique Ganso, ambos no departamento médico, assim como Marcelo e Felipe Melo, sendo dúvidas.