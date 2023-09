Fortaleza pode entrar no G6 caso derrote o Fluminense; confira possibilidades

Após derrotar o América-MG por 2 a 1 e se classificar para a semifinal da Copa Sul-Americana, o Fortaleza terá mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Data Fifa. O duelo contra o Fluminense-RJ será no domingo, 3, às 16 horas, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 22ª rodada do certame. Caso vença, é possível que o Leão deixe a oitava posição e entre no G6, que dá vaga na Copa Libertadores.

Com 32 pontos, uma vitória levaria o Tricolor do Pici aos 35. Para ficar entre os seis primeiros, existem dois cenários. Em um, é preciso que o Bragantino-SP seja derrotado na rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os paulistas, que possuem os mesmos 35 pontos, visitam o Cruzeiro-MG na noite de hoje, 2. Com um triunfo dos mineiros, qualquer vitória da equipe de Vojvoda seria suficiente para alcançar o objetivo citado.