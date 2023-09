Semifinalista da Sula, Fortaleza fatura quase R$ 22 milhões com torneios internacionais em 2023

Ao garantir a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, após superar o América-MG, o Leão do Pici garantiu mais US$ 800 mil, equivalente a R$ 3,8 milhões na cotação atual

De bolso cheio e vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Assim está o Fortaleza após superar, mais uma vez, o América-MG na noite desta quinta-feira, 31, no Castelão, pelo placar de 2 a 1. Com a classificação, o Leão do Pici faturou 800 mil dólares (R$ 3,8 milhões na cotação atual) e chegou ao montante de R$ 21,6 milhões somados em competições internacionais em 2023.

Deste valor, a maior parte foi derivada da participação do clube na Sul-Americana. Somando todas as fases alcançadas até aqui (grupos, vitórias na fase de grupos, oitavas, quartas e, agora, semifinal), o escrete vermelho-azul-e-branco angariou 3,3 milhões de dólares, equivalente a R$ 16,2 milhões na cotação atual.