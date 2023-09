Fortaleza enfrenta Fluminense buscando nova vitória fora de casa; veja retrospecto

Cariocas ainda não perderam em casa nesta Série A. No histórico geral, são duas vitórias do Leão como visitante. Confronto será neste domingo, 3, às 16 horas

Após se classificar para a semifinal da Copa Sul-Americana, o Fortaleza visita o Fluminense-RJ neste domingo, 3, às 16 horas, no Estádio Raulino de Oliveira. O jogo é válido pela 22ª rodada do Brasileirão. O Leão, que vem de cinco vitórias seguidas, busca quebrar a invencibilidade dos cariocas como mandantes nesta edição do certame. No geral, o retrospecto mostra vantagem do adversário.

O Tricolor do Pici soma sete vitórias, cinco empates e dez derrotas contra o Fluminense, com 28 gols marcados e 32 sofridos. O clube nordestino vinha de uma sequência de quatro partidas sem derrotar o rival, mas conquistou triunfo por 4 a 2 no primeiro turno deste Campeonato Brasileiro.

Contabilizando apenas embates fora de seus domínios, o Leão totaliza duas vitórias, três empates e cinco derrotas. São 11 tentos anotados e 18 cedidos. O primeiro triunfo no recorte foi em 2006, por 3 a 1, pela Série A. O segundo veio no mesmo torneio, em 2021, por 2 a 0, com gols de Marcelo Benevenuto e Titi.