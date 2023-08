Marinho recebe terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Fluminense, pela Série A

O atacante Marinho, do Fortaleza, não poderá enfrentar o Fluminense, no próximo domingo, 3, pela Série A. O camisa 12 do Leão do Pici recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo diante do Coritiba e vai cumprir suspensão automática contra o clube carioca.

Ao todo, o ponta recebeu dois amarelos vestindo a camisa leonina, mas já acumulava um cartão proveniente da sua passagem pelo Flamengo. Sendo assim, é desfalque certo no Tricolor do Pici diante do Flu, em jogo da 22ª rodada do Brasileirão.