Em alta, Fortaleza marcou onze gols nas últimas quatro partidas

Uma marca que comprova a crescente do ataque da equipe é o número de gols marcados. Isso porque o Leão do Pici balançou as redes onze vezes nas últimas quatro partidas que disputou, tendo uma média de 2,75 gols por jogo.

A fase goleadora da equipe leonina teve início diante do Santos, em duelo da 19ª rodada da Série A. Na oportunidade, o Tricolor do Pici recebeu o Peixe na Arena Castelão e venceu por 4 a 0. Em seguida, foi econômico e bateu o Internacional por 1 a 0, fora de casa.

Depois, conquistou uma vitória importante por 3 a 1 contra o América-MG, pela partida de ida das quartas da Copa Sul-Americana. O último duelo do recorte aconteceu neste domingo, 27. Atuando no Estádio Presidente Vargas, o Fortaleza venceu o Coritiba pelo placar de 3 a 1, em jogo válido pelo Brasileirão.

Gols na temporada

De acordo com o Sofascore, o Fortaleza é o time brasileiro com mais gols assinalados na temporada 2023. Com 103 tentos marcados, o Leão lidera o ranking e é seguido por Flamengo e Palmeiras com 102 e 96 gols cada, respectivamente.