Cerca de 6.500 sócios que fizeram check-in não foram ao PV para Fortaleza x Coritiba

Dias antes da partida a capacidade do estádio destinado ao Fortaleza foi completamente preenchido somente com o check-in dos sócios-torcedores e o clube sequer vendeu ingressos avulsos

Após o Fortaleza anunciar, dias antes da partida contra o Coritiba, que todas as entradas para os tricolores haviam sido esgotadas com o check-in realizado pelos sócios, número referente a pouco mais de 19 mil torcedores — capacidade disponível para os mandantes no Presidente Vargas —, apenas 12.467 pessoas compareceram para assistir o jogo, segundo informações divulgadas pelo clube.

O Esportes O POVO entrou em contato com o Fortaleza para entender a situação, mas a assessoria do clube não esclareceu o assunto até a publicação da matéria.

Apesar da presença da torcida contra o Coxa ter sido menor que as expectativas, o Fortaleza figura entre os clubes que mais levam pessoas ao estádio como mandante na Série A. O Tricolor do Pici tem, em média, 33.960 pessoas por jogo na atual edição do torneio, atrás apenas do Bahia (35.747), Palmeiras (38.249), Corinthians (39.618), São Paulo (48.949) e Flamengo (54.668).