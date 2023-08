Embalado, Fortaleza recebe o Coritiba em meio a decisões da Copa Sul-Americana

A principal novidade está relacionada justamente ao palco do confronto. Antes marcada para a Arena Castelão, o duelo foi remanejado para a praça esportiva do bairro Benfica. A medida foi tomada para preservar o campo de jogo do Gigante da Boa Vista, que vem sendo alvo de constantes críticas ao longo desta temporada.

Por ser um estádio de menor capacidade - suporta, no momento, pouco mais de 19 mil pessoas -, o “PV” será preenchido apenas por sócios-torcedores do Fortaleza. As entradas para o embate entre Leão e Coxa foram esgotadas, em sua totalidade, somente através de check-in. Assim, os ingressos serão vendidos apenas para o setor visitante.

Dentro de campo, as expectativas são boas para os torcedores do Tricolor do Pici. Vindo de três vitórias consecutivas na temporada (duas pelo Brasileirão e uma pela Copa Sul-Americana), o escrete vermelho-azul-e-branco espera manter a sequência de resultados positivos para seguir subindo na tabela de classificação da elite nacional.

O Coxa, por sua vez, vive situação inversa. Vice-lanterna da Série A com 14 pontos somados, o time paranaense perdeu as últimas quatro partidas para Flamengo, Corinthians, RB Bragantino e Botafogo, e se vê cada vez mais longe de sair da zona de rebaixamento.

No duelo do primeiro turno entre as duas equipes, o Fortaleza foi quem se saiu melhor. Mesmo jogando fora de casa, o Tricolor foi superior e venceu pelo placar de 3 a 0 com gols de Silvio Romero e Yago Pikachu (2x).

A tendência é de que Vojvoda utilize uma equipe modificada contra o Coritiba, em função do desgaste dos atletas e dos jogos da Sul-Americana. Uma das exceções pode ser o volante Caio Alexandre, que está suspenso para a partida de volta das quartas de final do torneio continental.

O clube do Pici não possui desfalques por suspensão, mas tem baixas por lesão. Calebe (estiramento ligamentar no joelho direito) e Machuca (entorse no tornozelo direito) entraram há pouco tempo no departamento médico e não enfrentam o Coxa. Hércules e Pedro Rocha seguem no pós-operatório da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.