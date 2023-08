Em voo fretado, Fortaleza retornará de BH logo após jogo contra o América-MG pela Sula

Diretoria tricolor acertou o retorno do time para a capital cearense logo após o fim do confronto. Volta será em voo fretado visando maior agilidade e conforto para o elenco

O Fortaleza encara o América-MG, na noite desta quinta-feira, 24, em jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Ciente da importância do confronto e da proximidade do próximo compromisso - no domingo, 27, diante do Coritiba -, a diretoria já acertou o retorno do time para a capital cearense logo após o fim do jogo, conforme apurou o Esportes O POVO.

O Leão do Pici pode fazer história na Sul-Americana caso consiga avançar à semifinal do torneio, já que seria um feito inédito no futebol nordestino. Para isso, a equipe cearense terá de superar o América-MG, atual lanterna da Série A do Brasileirão, mas que tem feito campanha surpreendente nocertame continental.

Para o primeiro jogo contra o Coelho, Vojvoda não poderá contar com Cabele, que está entregue ao departamento médico, e Marcelo Benevenuto, suspenso. O atacante Machuca também é desfalque após sofrer uma entorse no tornozelo direito no jogo contra o Internacional. O jogador realizou exames e não treinou com o grupo nesta semana.